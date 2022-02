Crisi Ucraina, Zelensky: truppe russe non si ritirano, si avvicendano

La Russia "non sta ritirando le sue truppe dai confini dell'Ucraina, ma sta solo effettuando alcuni avvicendamenti tra i contingenti".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non abbiamo paura di nessuno, ci difenderemo - ha aggiunto -. Abbiamo delle meravigliose forze armate, degli eccellenti diplomatici e la forza di proteggere la nostra patria, che è sufficiente per non soccombere alle provocazioni".