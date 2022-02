Crisi Ucraina, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese

"In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili".

Lo segnala l'Unità di crisi della Farnesina. Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione è stato inoltre deciso "di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa".