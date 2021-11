Crisi migranti, Lukashenko: "Bielorussia non si piegherà davanti a Ue"

IPA

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che Minsk "non si piegherà davanti all'Europa" per la questione dei migranti bloccati al confine con la Polonia. Lukashenko ha aggiunto di non cercare lo scontro con l'Ue ma ha fatto intuire di poter contare sull'appoggio della Russia se la situazione dovesse peggiorare. Polonia e Ue hanno chiaramente accusato la Bielorussia di strumentalizzare i flussi migratori per creare tensioni.