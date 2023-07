Crisi incendi, il premier greco Mitsotakis lascia summit Ue-Celac

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha lasciato anzitempo il vertice Ue-Celac, in corso a Bruxelles, per fare rientro in Grecia a causa dell'emergenza degli incendi boschivi scoppiati in diverse aree del territorio ellenico.

Lo fa sapere la delegazione greca in Ue. Una volta giunto ad Atene, il premier si recherà al Centro di coordinamento della protezione civile nazionale.