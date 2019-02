Crisi in Venezuela, Picchi (Esteri): "Nessuna solidarietà a Maduro"

Il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi nega qualunque sostegno a Nicolas Maduro nell'ambito della crisi istituzionale in Venezuela. "Caro Nicolas Maduro, lascia subito. Nessuna solidarietà da Roma, non ti riconosciamo come presidente. Elezioni subito", ha scritto su Twitter. Poco prima il presidente venezuelano aveva però citato anche "Roma" tra i "tanti Paesi che ci hanno manifestato la loro solidarietà".