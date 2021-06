Criminalità, blitz: centinaia di arresti tra Usa, Ue e Australia

ansa

La polizia federale australiana ha reso noto che centinaia di persone sono state arrestate in diverse parti del mondo in una massiccia operazione contro la criminalità organizzata. L'operazione, eseguita in diversi paesi di Europa, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, è stata possibile grazie all'infiltrazione della polizia in un'app utilizzata per scambiare messaggi in codice tra criminali.