Covid Usa, giovedì Biden parlerà alla nazione in prima serata

Giovedì in prima serata il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlerà alla nazione. Il messaggio sarà incentrato sulla necessità di procedere spediti nella campagna di vaccinazione anti-Covid per dire addio nel più breve tempo possibile alle varie restrizioni. Biden si soffermerà inoltre sul pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari in dirittura di arrivo al Congresso.