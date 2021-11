Covid Olanda, coppia fugge da hotel quarantena: fermata in aereo

-afp

Una coppia è stata fermata in Olanda dopo aver lasciato l'hotel in cui stava effettuando la quarantena perché positiva al Covid. Marito e moglie sono stati bloccati all'aeroporto di Amsterdam Schiphol su un aereo diretto in Spagna. Una portavoce dell'autorità ha spiegato che è in corso un'indagine per accertare se i due abbiano commesso un reato e siano perseguibili.