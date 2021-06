Covid, zero morti in Gran Bretagna per la prima volta dall'estate

Afp

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati morti di Covid in tutto il Regno Unito: è la prima volta che accade dall'estate 2020, secondo i dati diffusi dal governo di Boris Johnson, che confermano finora l'efficacia dei vaccini sui contagi gravi anche davanti alla variante indiana del virus. Si contano in un giorno 3.165 nuovi casi su 602mila tamponi per un totale di 870 malati Covid ricoverati.