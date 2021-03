Covid, Von der Leyen: "Il 70% dei cittadini vaccinato entro l'estate"

Ansa

Secondo la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen l'Europa raggiungerà l'obiettivo di vaccinare il 70% dei cittadini entro l'estate. "Sono estremamente fiduciosa - dice in un'intervista a "Repubblica" -. Ora siamo concentrati a fare di tutto per ridurre la diffusione del virus aumentando e stabilizzando le forniture dei vaccini. Sono profondamente convinta che capiremo tutti che l`approccio giusto era di stare insieme come Unione europea".