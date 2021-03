Covid, vaccini: "Disappunto Australia per blocco dosi da Italia"

Il governo australiano intende contribuire a formare una "coalizione di Paesi" per premere sull'Unione Europea e assicurare di ricevere le forniture ordinate di vaccini contro il Covid-19. Il ministro del Commercio Dan Tehan ha infatti espresso "enorme disappunto" per la decisione dell'Italia, presa con il sostegno Ue, di bloccare l'esportazione verso l'Australia di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca, preoccupato per l'ipotesi di un nuovo blocco.