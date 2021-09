Gli Stati Uniti si apprestano ad allentare le restrizioni sui viaggiatori europei e britannici da novembre, quando potranno entrare negli Usa i passeggeri vaccinati . Lo riporta il Financial Times, citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio ufficiale è atteso a breve.

La Casa Bianca è dunque pronta ad annunciare la fine al divieto imposto 18 mesi fa dall'amministrazione Trump come misura preventiva per evitare l'aumento dei contagi. Lo stop al divieto segna una vittoria diplomatica per Bruxelles e Londra.

Il cambio di rotta dell'amministrazione Biden, che arriva all'avvio dei lavori dell'assemblea dell'Onu e mentre le tensioni fra Stati Uniti e Francia sono alte, si inserisce - affermano alcune fonti - in una revisione più ampia sui viaggi internazionali volta a sostituire i divieti al momento in vigore per differenti aree del mondo.