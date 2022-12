Covid, Usa valutano abolizione obbligo vaccino per i militari

Il vaccino per il Covid potrebbe non essere più obbligatorio per i militari Usa: il Congresso sta infatti valutando la possibilità di mettervi fine. Ma sebbene il leader dei repubblicani alla camera, Kevin McCarthy, abbia detto di aver definito l'accordo per l rimozione dell'obbligo vaccinale direttamente con Joe Biden, la Casa Bianca ha ridimensionato le sue dichiarazioni: "Il segretario alla Difesa ha raccomandato il mantenimento dell'obbligo - ha fatto sapere una portavoce - e il presidente sostiene la sua posizione. Per questo le trattative proseguono".