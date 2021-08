Covid, Tokyo: altri 18 casi "olimpici", totale sale a 259

Ansa

Altri 18 casi di positività al Covid-19, fra i quali un atleta, sono stati annunciati dagli organizzatori di Tokyo 2020 in ambiente olimpico (delegazioni, funzionari, giornalisti, volontari). Il numero totale di contagiati in ambiente olimpico è salito a 259. Continua a crescere, intanto, l'epidemia nel Paese: Per la prima volta, a Tokyo, i nuovi casi in un giorno hanno superato quota 4mila.