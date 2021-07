Ansa

A causa dell'aumento dei contagi da coronavirus, dovuti principalmente alla variante Delta, Spagna, Paesi Bassi, Cipro e Malta tornano zone rosse sulla mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Le regioni spagnole della Catalogna, Castiglia e Leon sono indicate in rosso scuro. Francia, Irlanda, Belgio e alcune zone di Svezia, Finlandia e Danimarca passano al giallo. L'Italia si conferma invece tutta in verde.