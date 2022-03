Covid, Spagna: stop a quarantene dei contatti anche per i non vaccinati

Madrid ha annunciato lo stop alle quarantene dei contatti stretti di un positivo al Covid anche per i non vaccinati.

La misura entrerà in vigore in Spagna il 5 marzo e interesserà in particolare i bambini, visto che nella fascia 5-11 anni solo il 18,4% ha completato il ciclo vaccinale. Le autorità sanitarie raccomandano tuttavia massima precauzione nei 10 giorni successivi all'ultimo contatto stretto con un positivo.