Covid, record di casi in Germania: 7.830 nuovi contagi in 24 ore

La Germania ha registrato un altro record di nuove infezioni da coronavirus. Il Robert Koch Institute, secondo i media tedeschi, ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono contati 7.830 casi, per un aumento di circa 500 rispetto a venerdì. In un giorno sono morte 33 persone, facendo salire il numero complessivo delle vittime della pandemia in Germania a 9.767.