Covid, raddoppiata la percentuale di positivi a New York

Nella città di New York, la percentuale di persone positive al Covid è raddoppiata in tre giorni fra il 9 e il 12 dicembre. Secondo i consiglieri del sindaco Bill de Blasio, questo balzo indica il diffondersi della variante Omicron. "Non abbiamo mai visto prima questo a New York", ha twittato Jay Darma, consigliere per la salute pubblica. Negli ultimi sette giorni la città ha registrato una media di 2.899 di casi positivi al giorno.