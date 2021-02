Covid, principe William invita a vaccinarsi: "No a fake news"

IPA

Il principe William ha messo in guardia i suoi concittadini britannici contro i messaggi anti-vaccino sui social media, in un video pubblicato ieri sera a seguito di un appello simile fatto martedi' dalla regina Elisabetta II sua nonna. "I social network sono talvolta inondati di voci e disinformazione", ha detto il duca di Cambridge in un video diffuso da Kensington Palace che lo mostra con sua moglie Kate.