Covid, picco di morti in Brasile: 1.840 decessi in 24 ore

Continua a diffondersi il virus in Brasile. Nelle ultime 24 ore, le vittime per Covid sono state 1.840 a fronte di 74.376 nuovi contagi. Si tratta della cifra più alta di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia. Il bilancio sale a 259.402 morti e 10.722.221 di casi accertati. Da 42 giorni consecutivi la media delle vittime giornaliere nel Paese sudamericano si mantiene oltre quota mille.