Covid, Pechino in "modalità d'emergenza": oltre un milione di test

Ansa

A Pechino, in Cina, sono state inasprite le norme anti-Covid. Decisi test di massa per oltre un milione di persone nei distretti a rischio per il timore che i viaggi di fine anno possano causare un picco di casi. Dopo che la Commissione sanitaria ha rilevato infezioni per il quinto giorno di fila, i vari distretti della città sono stati sollecitati a entrare "in modalità d'emergenza". Isolati complessi residenziali e villaggi segnati dai contagi.