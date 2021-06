Covid, Oms: varianti rinominate con lettere alfabeto greco

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato una nuova nomenclatura per le varianti del Covid-19, associate finora ai Paesi in cui sono apparse per la prima volta. Per evitare stigmatizzazioni l'Oms ha affermato che ora farà riferimento alle varianti più preoccupanti, note come "varianti di preoccupazione", con lettere dell'alfabeto greco.