Covid, Oms a Paesi produttori: "Per vaccini usate programma Covax"

IPA

L'Oms ha chiesto ai Paesi produttori dei vaccini anti-Covid di non distribuirli in maniera unilaterale ma di donarli al programma Globale Covax, nato per favorire l’accesso globale a un vaccino contro il coronavirus. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus ha lanciato il suo appello mentre la Cina ha firmato accordi di distribuzione con molti Paesi africani, la Russia ha fatto altrettanto in America latina e l'Ue sta fornendo vaccini a Paesi poveri.