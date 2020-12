Covid, Oliver Stone: "Ho fatto il vaccino russo Sputnik V" 

ansa

Oliver Stone ha fatto il vaccino russo Spuntnik V contro il coronavirus. Il regista americano era in Russia per effettuare un tour delle centrali nucleari per un documentario sul cambiamento climatico "Ho fatto il vaccino pochi giorni fa. Non so se funzionerà, ma ne ho sentito parlare bene", ha spiegato sottolineando di aver intenzione di tornare in Russia per ricevere la seconda dose.