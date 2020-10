Covid, Olanda verso chiusura ristoranti e limitazioni su alcol

IPA

Anche in Olanda il governo pensa di introdurre alcune limitazioni per arginare la diffusione del coronavirus che ha superato la soglia dei 6.500 contagi quotidiani. Secondo alcuni media verrebbero chiusi tutti i ristoranti e sarebbe vietata la vendita di alcolci dopo le 20. Le misure, che dovrebbero essere applicate per almeno due settimane, saranno presentate martedì sera in conferenza stampa dal primo ministro Mark Rutte.