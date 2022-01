Covid, nuovo picco in Germania: superati gli 80mila casi in un giorno

Ansa

In Germania sono stati registrati, per la prima volta dall'inizio della pandemia, oltre 80mila casi di Covid in un giorno. Lo riferisce il Robert Koch Institut (Rki). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 384. Esattamente una settimana fa i contagi riferiti erano stati 58.912, anche se in quel caso - sottolinea la Frankfurter Allgemeine Zeitung - bisognava tenere in considerazione ritardi relativi a test e registrazioni legati alle vacanze.