Covid, nuovo picco in Germania: 7.334 casi e 24 morti in 24 ore

Afp

Nuovo picco di casi di coronavirus in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.334 contagiati per un totale che sale a 348.557. Lo ha annunciato l'istituto Robert Koch. E' il secondo giorno consecutivo che in Germania si registrano numeri così alti. Sale anche il bilancio delle vittime, con 24 persone decedute nelle ultime 24 ore, per un totale di 9.734.