Covid, nuovo lockdown in una regione della Grecia

La regione di Kozani, nel nord della Grecia, è stata posta in un nuovo lockdown, per l'impennata di casi di coronavirus. Il confinamento durerà fino al 29 ottobre. Lo ha reso noto l'Agenzia per la Sanità pubblica. Le misure riguardano circa 150mila persone: obbligo di mascherina all'aperto e all'interno degli spazi di lavoro e vietato ogni movimento al di fuori della regione. Negozi, palestre, parchi, ristoranti, cinema e musei resteranno chiusi.