Covid, New York pronta a reclutare i militari negli ospedali

Afp

Lo Stato di New York è pronto a ricorrere agli uomini della Guardia nazionale statunitense e a reclutare personale medico da altri Stati per sostituire negli ospedali le decine di migliaia di dipendenti e professionisti non ancora vaccinati. La proposta è stata avanzata dalla governatrice Kathy Hochul,

la quale pensa a un decreto per evitare che si verifichi una carenza di personale alla scadenza del termine per la vaccinazione obbligatoria.