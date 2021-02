Covid, nel mondo già somministrate 100 milioni di dosi di vaccino

Ansa

Secondo un calcolo dell'agenzia France Presse, basato su fonti ufficiali, oltre 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate in tutto il mondo, a meno di due mesi dal lancio delle prime campagne. Per la precisione 101.317.005 iniezioni di vaccino per il coronavirus sono state effettuate in 77 Paesi o territori.