Covid negli Usa, Fauci: "Evitate le grandi feste di Capodanno"

Afp

"Evitate le grandi feste di Capodanno. Lo consiglio fortemente". Lo ribadisce Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive e consigliere del presidente Joe Biden per il Covid-19. "Se pensate di andare a un festa con 40-50 persone dove tutti si abbracciano e si baciano per il nuovo anno, io consiglio vivamente di non farlo", ha spiegato Fauci.