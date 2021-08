Covid, negli Usa 100mila casi giornalieri: tornati a livelli dell'inverno

La situazione al Sud In Mississippi, lo Stato con il più basso tasso di vaccinazione contro il Covid degli Stati Uniti (meno del 35% della popolazione è completamente immunizzata), stanno per finire i posti letto in terapia intensiva per le persone gravemente malate. Jonathan Wilson, direttore amministrativo presso l'University of Mississippi Medical Center, ha sottolineato che ad ora sono rimasti solo sei posti letto disponibili in tutto lo Stato in intensiva (non solo per gli ammalati gravi di Covid, ma anche per chi soffre di problemi di salute "tradizionali" come infarti e ictus). La situazione è complessa anche nel vicino Arkansas (dove il 42% della popolazione è completamente vaccinata): in tutto lo stato sono rimasti 25 posti letto in terapia intensiva.

A giugno 11mila casi giornalieri A fine giugno il numero medio di casi giornalieri era circa 11mila, ora il Paese è a 107.143. Gli Stati Uniti hanno superato per la prima volta il numero medio di 100mila a novembre e raggiunto il picco di circa 250mila all'inizio di gennaio, prima di calare ai livelli di fine giugno.

Pediatri Usa: nei bambini +85% casi in una settimana Negli Stati Uniti è inoltre allarme Covid-19 per i bambini. I casi causati dalla variante Delta tra i più piccoli stanno infatti montando come mai prima: in una sola settimana, dal 22 al 29 luglio, sono saliti dell'85% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo quota 71.726 . Lo denuncia la Accademia dei pediatri americani, che ha sollecitato formalmente la Food and Drug Administration ad approvare in fretta un vaccino anti Covid-19 per i bambini al di sotto di 12 anni di età .

Dall'inizio della pandemia non si era mai registrata una crescita dei contagi tra i piccoli come nell'ultima settimana e le unità di cure intensive degli ospedali di alcuni Stati sono ai limiti di capacità. In Florida gli "staff e i medici sono sopraffatti dal numero di ricoveri di bambini colpiti da Covid", ha detto l'esperto di malattie infettive della Florida International University, Aileen Marty. "I nostri pediatri, gli infermieri non ce la fanno più - ha aggiunto Marty - e i bambini stanno soffrendo: è una situazione devastante".