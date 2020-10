Covid, misure restrittive per 28 milioni di persone in Gran Bretagna

Afp

Circa 28 milioni di persone in Gran Bretagna devono rispettare da ora in poi le rigide restrizioni imposte dal governo per contrastare l'ondata di contagi da Covid. L'esecutivo del primo ministro Boris Johnson ha introdotto un sistema di lockdown a tre livelli per cercare di fermare la diffusione della malattia. Le ultime misure introdotte vietano le riunioni al chiuso di persone di famiglie diverse a Londra e in altre zone del Paese.