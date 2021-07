Covid, Merkel: "In Germania per ora nessun obbligo vaccinale"

ansa

Angela Merkel ha ribadito che al momento la Germania non ha intenzione al momento di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus per alcune categorie della popolazione. "Non intendiamo seguire questa strada, siamo all'inizio della fase in cui stiano ancora promuovendo la vaccinazione" ha spiegato il cancelliere rispondendo agli appelli lanciati da alcuni specialisti per introdurre l'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti.