Covid, media Usa: per esperti Trump è contagiato "ad alto rischio"

Secondo molti esperti, citati dai media Usa, Donald Trump è "ad alto rischio" di ricovero e di complicazioni e anche a rischio di vita per il coronavirus, dati l'età (il presidente Usa ha 74 anni) ed il sovrappeso corporeo. La Cnn in un tweet cita l'epidemiologa Anne Rimoin, che parla di diagnosi "molto preoccupante". Alcuni ricordano i precedenti, come il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in ospedale ma guarito senza l'uso del ventilatore.