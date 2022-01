Covid, media Gb: figlia Johnson colpita duramente, ora sta meglio

IPA

La figlia di sei settimane di Boris Johnson, Romy, è stata duramente colpita dal Covid: a rivelarlo è il quotidiano britannico Daily Mail. Downing Street ha annunciato la scorsa settimana che un membro della famiglia del premier era risultato positivo al virus, senza specificare chi fosse, ma ora una fonte ha confermato che la bimba è "in via di guarigione". Johnson non è apparso in pubblico per diversi giorni.