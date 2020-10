Covid, Macron: "Coprifuoco nella regione di Parigi dalle 21 di sabato"

"Coprifuoco nella regione di Parigi e in altre città dalle 21 alle 6 a partire da sabato". Lo ha annunciato in diretta tv il presidente francese, Emmanuel Macron. "Siamo in una situazione preoccupante e questo giustifica il fatto di non restare inermi né di cedere al panico - ha aggiunto -. E' un virus pericoloso e grave per tutti. Siamo entrati in una fase in cui bisogna reagire".