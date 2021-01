Covid, lunedì riapre la scuola per 760mila studenti in 5 regioni

Ansa

Con il ritorno in zona arancione, possono rientrare a scuola 600mila studenti lombardi (200mila delle medie e 400mila delle superiori) che finora erano "confinati" in didattica a distanza. Quelli delle medie ripartiranno già lunedì, per quelli delle superiori servirà qualche giorno per riaprire le strutture. Da lunedì tornano in classe anche altri 360mila studenti: quelli delle superiori di Liguria, Marche e Umbria, e delle medie in Campania.