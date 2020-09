Covid, l'immunologo premio Nobel Hoffmann: "Se saremo prudenti, non servirà un nuovo lockdown"

Primo giorno tra i banchi per gli studenti di Teheran, in Iran, e di Hanoi, in Vietnam. Mascherine, visiere e distanziamento. Questa la scuola ai tempi del coronavirus, come si vede dalle foto che arrivano dalla scuola privata di Bamdad Parsi, a nord di Teheran, e dalla scuola elementare Phuc Dien di Hanoi. In Vietnam, circa 23 milioni di studenti nel paese festeggiano l'inizio ufficiale dell'anno scolastico 2020-2021 dopo tre mesi di stop a causa del coronavirus. Il Paese ha cominciato ad allentare le restrizioni a inizio aprile ma la decisione di far rientrare a scuola tutti gli studenti è stata presa dopo che per il 17esimo giorno consecutivo non sono stati registrati casi di contagio interno. In Iran, l'anno accademico è iniziato due settimane prima del consueto, per recuperare il tempo perduto durante il lockdown. Nel nuovo anno solo gli studenti residenti nelle aree più ad alto rischio proseguiranno con la didattica a distanza.