Covid, la Serbia sospende le vaccinazioni agli stranieri

La notizia della distribuzione del siero gratis, anche ai turisti, ha creato nelle ultime settimane un vero e proprio pellegrinaggio verso "la mecca dei vaccini".

Secondo i media, solo a Belgrado, sarebbero stati oltre 22 mila gli stranieri dei Paesi balcanici vicini giunti a vaccinarsi in Serbia a fine marzo. Ma non solo i "confinanti", in Serbia sono giunti per vaccinarsi anche decine di italiani e cittadini di altri Paesi Ue.

Ad oggi, su 7 milioni di abitanti, nel Paese sono state somministrate oltre 2,6 milioni di vaccinazioni, delle quali 1,1 milioni sono seconde dosi: numeri che portano la Serbia al secondo posto sul podio in Europa per sieri somministrati in rapporto alla popolazione. E' probabile che la campagna di immunizzazione degli stranieri riprenderà, ma al momento è sospesa. E non si sa per quanto tempo.