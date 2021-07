Covid, la Germania allenta le misure per arrivi da Gb e India

Afp

Il governo tedesco ha allentato le misure restrittive per gli ingressi da Paesi come Portogallo, Gran Bretagna, Irlanda del nord, Russia, India e Nepal. Queste aree passano a da zone "a rischio variante" a zone ad "alta incidenza Covid", secondo quanto ha reso noto il Robert Koch Institut. La nuova regolamentazione sarà in vigore a partire da mercoledì. Fino ad ora, chi proveniva da questi Paesi era costretto a una quarantena di 14 giorni.