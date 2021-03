Covid, la Danimarca proroga la sospensione del vaccino di AstraZeneca

Ansa

La Danimarca ha prorogato la sospensione dell'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo stop durerà per "altre tre settimane". Gli esperti hanno spiegato di non avere escluso un possibile collegamento con i casi di trombosi nonostante l'Ema abbia affermato che è sicuro. Dopo tre giorni di sospensione, in Italia l'utilizzo del farmaco è ricominciato il 19 marzo.