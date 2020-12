Covid, la Danimarca proroga il lockdown di due settimane

Afp

La Danimarca ha prorogato di due settimane, fino al 17 gennaio, il lockdown nazionale per limitare la diffusione del coronavirus nel Paese in seguito a un'impennata di casi registrata nell'ultimo mese. Con la proroga del lockdown iniziato il 16 dicembre resteranno chiuse le scuole, i centri commerciali, i ristoranti, i bar e tutti i negozi ritenuti non essenziali. La Danimarca ha registrato martedì 2.621 nuovi contagi e 28 ricoveri.