Covid, Israele: "No a immunità di gregge attraverso contagio"

"Non abbiamo alcuna politica che punti all'immunità di gregge, facendo contagiare tutti, ci mancherebbe altro! Qui c'è un virus nuovo, che non conosciamo in maniera sufficiente. Non sappiamo quali potrebbero essere le sue conseguenze future". Lo ha detto il coordinatore israeliano della lotta al Covid, Saman Zarka, sottolineando che "pertanto è opportuno che tutti andiamo a vaccinarci, che teniamo le mascherine e ci proteggiamo".