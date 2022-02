Covid, in Spagna, 1ª dose vaccino al 56% dei bambini 5-11 anni

In Spagna è stata somministrata una prima dose di vaccino pediatrico anti-Covid al 56,3% dei bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Lo rivela l'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità che sottolinea come ci siano forti differenze a seconda della regione: in Galizia, per esempio, l'82,2% dei bambini ha la prima dose, mentre alle Baleari solo il 34,4%.