Covid, in Messico picco contagi giornalieri: oltre 12mila

Ansa

Il Messico ha registrato venerdì un nuovo picco giornaliero di contagi da coronavirus, con 12.081 casi rilevati in un giorno per un totale di 1.090.675. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. Nelle ultime 24 ore sono morte 631 persone a causa del Covid-19 in Messico, per un totale ufficiale di 104.873 decessi.