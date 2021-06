Covid, in Israele via l'obbligo di mascherine al chiuso

Ansa

Dopo un anno e tre mesi di obbligo, in Israele non sono più necessarie le mascherine anti Covid al chiuso. Lo ha stabilito il ministero della Sanità visto il numero estremamente esiguo dei casi. Non mancano le eccezioni che riguardano lavoratori e ospiti non vaccinati, le residenze o case di cura per gli anziani persone in quarantena o passeggeri di aerei e le scuole, dove la maggioranza degli studenti sotto i 16 anni ancora non è vaccinata.