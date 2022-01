Covid, in Inghilterra obbligo di mascherine nelle classi di liceo

Ansa

Il governo britannico ha annunciato che gli studenti delle scuole superiori inglesi, che tornano in classe dopo la pausa natalizia, dovranno indossare le mascherine per arginare la diffusione della variante omicron del Covid ed evitare la didattica a distanza. Finora l'Inghilterra era l'unica nazione britannica che si era sottratta all'obbligo di mascherine in classe. I professori non dovranno indossarle. L'obbligo resterà in vigore fino al 26 gennaio.