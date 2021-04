Covid, in India superati i 2mila morti nelle ultime 24 ore

ansa

E' sempre più drammatica la situazione Covid in India dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 2mila morti quasi 300mila contagi. Il bilancio totale delle vittime nel Paese sale così a 182.553. In un discorso alla Nazione, il primo ministro Narendra Modi ha affermato che il Paese di 1,3 miliardi di persone "sta combattendo ancora una volta una grande battaglia, ma questa seconda ondata è arrivata come una tempesta".