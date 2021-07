Covid, in Gb altri 32.548 casi in 24 ore: picco da metà gennaio

Ansa

In Gran Bretagna è stato registrato ancora un picco di casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, i nuovi contagi sono stati 32.548 (picco da metà gennaio), su circa un milione di tamponi. In calo il numero di decessi giornalieri: 33 contro i 37 di martedì. Intanto i vaccini somministrati sfiorano 80 milioni, con oltre il 64,6% degli over 18 interamente immunizzati e l'86,4% coperto da una dose.